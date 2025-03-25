Наука — фронту: какой вклад в Победу внесли академические институты

Во время Великой Отечественной войны ученые приняли активное участие в борьбе против врага. Академия наук — один из крупнейших в стране организационных центров — мобилизовала научные коллективы для создания новых материалов, средств вооружения, медикаментов, топлива — той продукции, которая позволила технически превзойти противника и одержать Победу.
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