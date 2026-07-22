Политолог считает, что Сырского отправят в отставку не раньше осени

Vladimir Lioubimcev

Не дожидаясь осени- нужно ВЫШВЫРНУТЬ ЗЕЛЕНСКОГО!! И возвратить законно избранного, но незаконно свергнутого президента - ЯНУКОВИЧА!! А эти все последующие после Януковича "презики" - жЫдо-бандэровцы, не украинцы, бандиты, самозванцы и вражины Украины, и украинцев!! ПОЗОР ИМ!! ШКУРЫ ПОГАНЫЕ!!