Если Владимир Зеленский отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, то сделает это не раньше начала осени, поскольку его снятие в пик боевых действий может нанести серьезный ущерб украинской армии.
Политолог считает, что Сырского отправят в отставку не раньше осени
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Не дожидаясь осени- нужно ВЫШВЫРНУТЬ ЗЕЛЕНСКОГО!! И возвратить законно избранного, но незаконно свергнутого президента - ЯНУКОВИЧА!! А эти все последующие после Януковича "презики" - жЫдо-бандэровцы, не украинцы, бандиты, самозванцы и вражины Украины, и украинцев!! ПОЗОР ИМ!! ШКУРЫ ПОГАНЫЕ!!
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2 м.
ШКИПЕР
« Владимир Зеленский объявил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский уже опубликовал в Telegram «прощальное» заявление, в котором отметил, что передает Драпатому «армию в состоянии наступления». » Так что своё мнение этот доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев засунет себе в одно место.
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2 м.
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