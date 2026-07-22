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Политика как она есть

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Политолог считает, что Сырского отправят в отставку не раньше осени

Политолог считает, что Сырского отправят в отставку не раньше осени

Если Владимир Зеленский отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского, то сделает это не раньше начала осени, поскольку его снятие в пик боевых действий может нанести серьезный ущерб украинской армии.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Не дожидаясь осени- нужно ВЫШВЫРНУТЬ ЗЕЛЕНСКОГО!! И возвратить законно избранного, но незаконно свергнутого  президента - ЯНУКОВИЧА!!  А эти все последующие после Януковича &quot;презики&quot; -   жЫдо-бандэровцы, не украинцы, бандиты, самозванцы и вражины  Украины, и украинцев!!  ПОЗОР ИМ!! ШКУРЫ ПОГАНЫЕ!!
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2 м.
ШКИПЕР
«  Владимир Зеленский объявил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.  Александр Сырский уже опубликовал в Telegram «прощальное» заявление, в котором отметил, что передает Драпатому «армию в состоянии наступления».  » Так что своё мнение этот доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев засунет себе в одно место.
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2 м.