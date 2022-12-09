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Евгений Сатановский: Шухер, хаверим! Или вытащим ситуацию, или ещё пара лет - и алямба

Евгений Сатановский: Шухер, хаверим! Или вытащим ситуацию, или ещё пара лет - и алямба

АРМАГЕДДОНЫЧ Продолжим о времени. Сколько нам ещё осталось жить в этом мире, согласно графику, построенному Пентагоном, ЦРУ и Госдепартаментом Соединённых Штатов? Ну и, понятно, всеми прочими американскими ведомствами, которые нами занимаются? Насчёт ООН, НАТО, Евросоюза, ОБСЕ, ПАСЕ и прочей международной команды инвалидов умственного труда не скажем - мало чести и ещё меньше толку обращать внимание на эти малосимпатичные и малоосмысленные структуры, а вот за американцами надо следить внимательно и воспринимать их угрозы и обещания всерьз, без ёрничанья и шапкозакидательских настроений, хотя и без эсхатологического ужаса в глазах.

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