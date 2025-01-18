Новый пистолет для скрытого ношения от компании «Кел-Тек»

PR57 — компактный пистолет для скрытого ношения под патрон 5,7x28 мм. Казалось бы, при таком калибре и патроне вполне можно было бы ограничиться механикой свободного затвора, как раз такой, что стоит на нашем ПСМ.
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