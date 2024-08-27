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В Петербурге судят мужчину за кражу свыше 1 млрд рублей из банковских ячеек

В Петербурге судят мужчину за кражу свыше 1 млрд рублей из банковских ячеек

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга завершила расследование по делу о крупной краже. Перед судом предстанет обвиняемый, похитивший из банковских сейфов ювелирные изделия и деньги на сумму свыше миллиарда рублей.

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