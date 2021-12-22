Berg PRESS

409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Петина
    Этой дуре надо пройти хоть какой-то ликбез.Глава МИД ФРГ Бер...
  • Игорь Димов
    Оказывается бармалеи (игил и иже с ними) хотели для Сирии демократии!!!! Офигеть... АФтор жжет.... Я думал такой гали...Может ли авиаудар...
  • Александр
    Сам себя не похвалишь.....Степашин на совещ...

Индия углубляет сотрудничество со странами Центральной Азии

Франция и Индия хотят расширять сотрудничество в оборонной промышленности; Индия наращивает взаимодействие с внешним кругом безопасности Афганистана и Пакистана; Dassault Aviation оштрафована за невыполнение обязательств по передаче технологий; в Сети появились спутниковые снимки новых китайских построек рядом со спорной границей с Индией; индийский парламент не будет рассматривать закон о криптовалютах во время текущей сессии; в североиндийском штате Панджаб вскоре начнется развертывание российской системы ПВО С-400 — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх