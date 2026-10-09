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Орловские новости

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Завтра стартует Кубок губернатора Орловской области по хоккею

Завтра стартует Кубок губернатора Орловской области по хоккею

Завтра, 10 октября, в 10:00 стартует Кубок губернатора Орловской области по хоккею. В турнире примут участие команды из пяти регионов.

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