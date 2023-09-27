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Предложение о введении в России китайского аналога валютного рынка вызвало жаркие споры

Предложение о введении в России китайского аналога валютного рынка вызвало жаркие споры

Минэкономразвития и ЦБ вступили в заочный спор о том, как стабилизировать курс рубля. Сама тема звучит крайне мудрено: стоит ли создавать в России некий аналог китайской модели валютного рынка, а точнее, «мембрану» (прослойку) между двумя рынками рублей – внутренним и внешним? Идея, с которой выступил глава Минэка Максим Решетников, откровенно не понравилась Центробанку.

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