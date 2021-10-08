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Военнослужащие ВВО прибыли в Россию после успешного проведения международного учении «Селенга-2021» в Монголии

Военнослужащие ВВО прибыли в Россию после успешного проведения международного учении «Селенга-2021» в Монголии

Первый воинский эшелон с военной техникой и военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного круга, дислоцированного в Республике Бурятия, прибыл на железнодорожный пункт пропуска поселка Наушки (Республика Бурятия), после успешного проведения совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2021».

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