PLOS One: тараканы демонстрируют коллективную память о выбранном укрытии

Группа этологов во главе с Мариано Кальво Мартином из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную "память" о выбранном укрытии, которая рождается исключительно из взаимодействий между особями и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого.