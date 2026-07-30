PLOS One: тараканы демонстрируют коллективную память о выбранном укрытии

Группа этологов во главе с Мариано Кальво Мартином из Свободного университета Брюсселя показала, что группы американских тараканов способны демонстрировать коллективную "память" о выбранном укрытии, которая рождается исключительно из взаимодействий между особями и хранится в структуре социальной группы, а не в голове отдельного насекомого.
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