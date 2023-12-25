Какой сегодня праздник: 25 декабря – католическое Рождество

Появление на свет Сына Божьего, Иисуса Христа празднуют христиане по всему миру. Однако католики и православные отмечают этот праздник в разные дни, несмотря на то, что смысл, который обе ветви христианства в него вкладывают, практически не различается.
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