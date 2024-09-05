Путин: объем экономики Китая больше США, и этот разрыв постоянно увеличивается

Соединенные Штаты имеют мощную экономику, но по объему она отстает от Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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