Байден рассказал об угрозах жены отправить его в космос

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Республики Перу Диной Болуарте признался, что первая леди Джилл Байден иногда грозит отправить его в космос, следует из опубликованной 15 ноября стенограммы Белого дома.
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