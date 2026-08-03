Как советские дикторы сводили с ума немецких солдат, вклиниваясь в их частоты

Берлин, зима 1941 года. Добропорядочная немецкая семья собирается у радиоприемника, чтобы послушать сводку Верховного командования вермахта или очередную пламенную речь министра пропаганды Йозефа Геббельса.
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