Вагнеровец будет стоять на Мамаевом кургане рядом с Родиной-матерью: Кто этот герой?

Мадам, напомню - это &quot;наследство&quot; специально рекламировали предатели из МО Шойгу для домохозяек.. Позже, таким как вы, уже объясняли, что чиновники-воры из МО Шойгу действительно поставляли боеприпасы целыми составами. И всё это складировалось. Только один нюанс, - снаряды не подходили к тому вооружению, которое было у ЧВК. И наименований много, и вроде поставили много, но не то, что запрашивали и что было необходимо. Ссылались, что количественно всем поставляют одинаково. Чиновная сволочь!. Остальные в это время ничего не штурмовали! Позже эти национал-предатели и прикрывались этими накладными-бумажками, которые по сути были &quot;липой&quot;, а не реальными поставками. Снаряды от танка Т-62 никак не подойдут для Т-72. То же самое и по другим позициям. Это было явное предательство генералов, которое стоило десятков тысяч погибших защитников России. Об этом в голос кричал Е.Пригожин. А чтобы Пригожин не надоедал со своими просьбами, Шойгу запретил ему допуск в МО и всякую связь с ним. Того, что было необходимо в разгар штурма или не давали, или разрешали отпуск со складов возле Байкала. А это несколько недель логистики. Это называется саботаж. И это в разгар штурма Бахмута. Отсюда и многотысячные потери. Двадцать тысяч погибших штурмовиков по вине чиновников-саботажников. Кроме этого многие боеприпасы из поставленных были с просроченными сроками и просто взрывались в стволах орудий. Чему удивляться, если Шойгу со своими ворами начали СВО обув солдат в кирзовые берцы, которые четверть века гнили на складах. Они в окопной жиже разваливались через неделю. Ребятам приходилось с убитых хохлов снимать нормальные английские. Те же нормальные разгрузки и бронежилеты многие бойцы покупали на свои деньги. Связь в войсках была второй половины прошлого века. Именно поэтому сейчас с этими ворами и национал-предателями плотно работают следователи СК. Напомню вам, после того, как шайка имени Шойгу разогнала ЧВК Вагнер, мы потеряли в Африке почти все кровью и жизнями оплаченные позиции, а в Сирии потеряли вообще всё, что такой ценой было достигнуто. Даже наша база там оказалась под угрозой. А после разгрома самого эффективного боевого соединения - ЧВК Вагнер и убийства Е.Пригожина с его командирами-Героями России, страна получила курскую трагедию.

Мадам, напомню - это &quot;наследство&quot; специально рекламировали предатели из МО Шойгу для домохозяек.. Позже, таким как вы, уже объясняли, что чиновники-воры из МО Шойгу действительно поставляли боеприпасы целыми составами. И всё это складировалось. Только один нюанс, - снаряды не подходили к тому вооружению, которое было у ЧВК. И наименований много, и вроде поставили много, но не то, что запрашивали и что было необходимо. Ссылались, что количественно всем поставляют одинаково. Чиновная сволочь!. Остальные в это время ничего не штурмовали! Позже эти национал-предатели и прикрывались этими накладными-бумажками, которые по сути были &quot;липой&quot;, а не реальными поставками. Снаряды от танка Т-62 никак не подойдут для Т-72. То же самое и по другим позициям. Это было явное предательство генералов, которое стоило десятков тысяч погибших защитников России. Об этом в голос кричал Е.Пригожин. А чтобы Пригожин не надоедал со своими просьбами, Шойгу запретил ему допуск в МО и всякую связь с ним. Того, что было необходимо в разгар штурма или не давали, или разрешали отпуск со складов возле Байкала. А это несколько недель логистики. Это называется саботаж. И это в разгар штурма Бахмута. Отсюда и многотысячные потери. Двадцать тысяч погибших штурмовиков по вине чиновников-саботажников. Кроме этого многие боеприпасы из поставленных были с просроченными сроками и просто взрывались в стволах орудий. Чему удивляться, если Шойгу со своими ворами начали СВО обув солдат в кирзовые берцы, которые четверть века гнили на складах. Они в окопной жиже разваливались через неделю. Ребятам приходилось с убитых хохлов снимать нормальные английские. Те же нормальные разгрузки и бронежилеты многие бойцы покупали на свои деньги. Связь в войсках была второй половины прошлого века. Именно поэтому сейчас с этими ворами и национал-предателями плотно работают следователи СК. Напомню вам, после того, как шайка имени Шойгу разогнала ЧВК Вагнер, мы потеряли в Африке почти все кровью и жизнями оплаченные позиции, а в Сирии потеряли вообще всё, что такой ценой было достигнуто. Даже наша база там оказалась под угрозой. А после разгрома самого эффективного боевого соединения - ЧВК Вагнер и убийства Е.Пригожина с его командирами-Героями России, страна получила курскую трагедию.

АЛ

Александр Лагуткин

Алексей Тан Ах Шойгу-у-у .... украл где то реактивный лайнер и втюхал его Пригожину!... а потом соврал, что это ЛИЧНЫЙ самолёт Пригожина... ну Шойгу и даёт!!.

Меньше завидуйте. И песни в основном дебильные здесь поете только вы. Насчет Геббельса поинтересуйтесь у следователей СК. Или вы считаете, что они невиновных сажают. Тогда вам к Александру Ивановичу. Напомню, что у нас у стольких барыг лайнеры в собственности. Вспомните как толпы их частных самолетов толкались на взлетках аэропортов при походе ЧВК за справедливостью и правдой. Как эти барыги толпами рвали из страны к припрятанным на Западе деньгам. Напомню, что всех их "заслуг" перед Россией, что они уже десятки лет грабят страну. И ни копейкой из ворованного не поделились, чтобы помочь воюющей России. Или хотя бы больным детям, которым народ всем миром собирает по крохам. Да и высшие чиновники не гнушаются использовать самолеты за счет бюджета как собственные. Например жена одного из таких свою собачку возила в Париж на выставку на служебном самолете мужа. А Пригожин создал и содержал целое эффективное боевое соединение. Но оно очень не нравилось воровской шайке имени Шойгу именно этой боевой эффективностью. Боялись предатели, что после победы России столь обожаемый ими Запад обидится и не пустит этих национал-предателей к их счетам, виллам, яхтам и родственникам на Западе.. Свои основные деньги ЧВК и Пригожин заработали на охране африканских месторождений от французских грабителей. Выгнав из Африки французов, ЧВК Вагнер очень подняла престиж России у африканских государств. И продовольственные фирмы Пригожина поставляли продпайки в армию согласно договора и в срок. Вот откаты ворам-чиновникам из МО Пригожин платить категорически отказался. Сказал, - сколько поставлено, столько и заплатите согласно договора. За это договор с ним чиновники расторгли и передали бывшему чеченскому полевому командиру, проживающему ныне в Лондоне. Как итог цена армейских продпайков выросла для бюджета почти в полтора раза. А качество, как сейчас выясняется, резко упало. Зато откаты пошли на западные счета предателей. А Пригожина с его командирами-Героями России просто убили, чтобы правду не озвучивал про воровство национал-предателей в лампасах. Среди них, кстати, не было ни одного еврея. Но именно они отправили на нары боевого генерала Ивана Попова ( этот уж точно не еврей) за ту же высказанную вслух правду о воровстве и предательстве шайки имени Шойгу. Результаты мы знаем, - потеря позиций России в Африке и полный провал в Сирии. Добавьте сюда курскую трагедию народа России. Что тоже на совести этой же шайки лампасников национал-предателей.