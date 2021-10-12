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Россия объединит комплексы «Панцирь-СМ» и системы С-500 в единый контур

Россия объединит комплексы «Панцирь-СМ» и системы С-500 в единый контур

Минобороны РФ прорабатывает вопрос объединения зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ» и зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 в единый контур.

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