В Омске открылась продажа билетов на Поезд Деда Мороза. В наличии они пока есть. Но через несколько минут скорее всего их уже не будет.
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В Омске открылась продажа билетов на Поезд Деда Мороза. В наличии они пока есть. Но через несколько минут скорее всего их уже не будет.