Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что злокачественные новообразования головного мозга и надпочечников реже всего выявляются у мужчин и женщин.
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