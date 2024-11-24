Восьмой сталинский удар

Тяжелые самоходные артиллерийские установки САУ СУ-152 одной из частей 2-го Прибалтийского фронта преодолевают вброд водную преградуОбщая ситуацияВ период летней кампании 1944 г.
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