Власти задумались о переносе мусорных контейнеров

Вице-премьер Дмитрий Патрушев обсудил с руководством Минприроды и Роспотребнадзора расстояние между контейнерами с мусором и жилыми домами, а также совершенствование санитарных правил для пунктов сбора отходов.
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