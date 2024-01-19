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Англосаксы "переименовали" Россию в Московию

Англосаксы "переименовали" Россию в Московию

Лютеранская церковь США хочет переименовать Россию в Московию и объявить ее преемницей Золотой Орды.

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Комментарии
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А
Александр
Тогда США надо переименовать в Ирокезию. Сектанты начали писать историю.
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4 час.
Natalija Osminina
Да чего там Московии?)) Россия является преемницей и СССР, и Царской Империи и всей Руси, как сказал Путин. После чего подтвердил свои слова законодательным актом: &quot;Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск недвижимости РФ, бывшей Российской империи и бывшего СССР, оформление прав в отношении имеющегося и найденного имущества и его юридическую защиту&quot;.
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38 мин.

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