Англосаксы "переименовали" Россию в Московию

Natalija Osminina

Да чего там Московии?)) Россия является преемницей и СССР, и Царской Империи и всей Руси, как сказал Путин. После чего подтвердил свои слова законодательным актом: "Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск недвижимости РФ, бывшей Российской империи и бывшего СССР, оформление прав в отношении имеющегося и найденного имущества и его юридическую защиту".