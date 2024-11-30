🥶В выходные похолодает: ожидаются гололедно-изморозевые явления По данным ЦГМС в Волгоградской области 30 ноября: Переменная облачность.
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🥶В выходные похолодает: ожидаются гололедно-изморозевые явления По данным ЦГМС в Волгоградской области 30 ноября: Переменная облачность.