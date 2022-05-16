Мусороперерабатывающие комплексы за 2,2 млрд рублей построят в Смоленской области

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Смоленской области Юрий Пучков обсудили инвестиционные проекты по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и заместитель губернатора Смоленской области Юрий Пучков обсудили инвестиционные проекты по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.
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