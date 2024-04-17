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МИД Азербайджана: Париж ведет деструктивную деятельность по отношению к Баку

МИД Азербайджана: Париж ведет деструктивную деятельность по отношению к Баку

Франция с 2020 года ведет деятельность против Азербайджана и продвигает милитаризм на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв французского посла из Баку.

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