МИД Азербайджана: Париж ведет деструктивную деятельность по отношению к Баку

Франция с 2020 года ведет деятельность против Азербайджана и продвигает милитаризм на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв французского посла из Баку.
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