В Забайкалье избили участника СВО, потерявшего ногу на фронте. Утверждается, что двое мужчин вчера в Нерчинско-Заводском районе набросились на фронтовика, избивая ногами.
Потерявший ногу в боях участник СВО жестоко избит в Забайкалье (ФОТО)
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Что значит можно привлечь только двоих.ГРУППОВОЕ ИЗБИЕНИЕ!
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13 час.
Александр Ляшенко
А это специально написано так, что бы показать,как россияне относятся к СВО.А по факту необходимо указать фамилии всех участников укрофашистской диверсии в глубоком тылу,и публично судить по законам военного времени.
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12 час.
LL
Lanka Lankina
Да, автор двуличен.
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9 час.
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