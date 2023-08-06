Потерявший ногу в боях участник СВО жестоко избит в Забайкалье (ФОТО)

Что значит можно привлечь только двоих.ГРУППОВОЕ ИЗБИЕНИЕ!

Александр Ляшенко

А это специально написано так, что бы показать,как россияне относятся к СВО.А по факту необходимо указать фамилии всех участников укрофашистской диверсии в глубоком тылу,и публично судить по законам военного времени.