Певец Юлиан публично уколол Аллу Пугачёву: «Сама, наверное, Примадонну придумала»

Певец Юлиан редко появляется в публичном пространстве. Ещё реже общается с журналистами. На днях единственный российский артист, некогда выступавший перед английской королевой Елизаветой II, дал редкое интервью.
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