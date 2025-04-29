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Мода и Шоу-бизнес

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Певец Юлиан публично уколол Аллу Пугачёву: «Сама, наверное, Примадонну придумала»

Певец Юлиан публично уколол Аллу Пугачёву: «Сама, наверное, Примадонну придумала»

Певец Юлиан редко появляется в публичном пространстве. Ещё реже общается с журналистами. На днях единственный российский артист, некогда выступавший перед английской королевой Елизаветой II, дал редкое интервью.

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