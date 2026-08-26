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Праздники 27 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

Праздники 27 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

15 (27) августа 1896 года в Таганроге родилась знаменитая актриса театра и кино Фаина Раневская. И 27 же августа, но уже в 1919 году Совнарком РСФСР принял декрет о национализации кинодела (которое, к слову, перешло в ведение Наркомата просвещения).

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