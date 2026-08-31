Мама Ильдара Гайнутдинова поздравила сына со свадьбой, не упомянув Медведеву

Фото: соцсети фигуристки Александры Трусовой В социальных сетях обратили внимание на публикацию Ренаты Мазаловой, матери танцовщика Ильдара Гайнутдинова, которая поздравила сына со свадьбой, но при этом ни словом не упомянула его супругу – фигуристку Евгению Медведеву.