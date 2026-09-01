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HBO's Lanterns Brings Two Different Versions Of John Stewart Together

HBO's Lanterns Brings Two Different Versions Of John Stewart Together

DC introduced John Stewart in 1971, and HBO's Lanterns mixes elements from comics and animation to create the version played by Aaron Pierre.

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