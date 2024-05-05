Специалисты из Казани разработали продукты для повышения безопасности нефтегазовой добычи в Арктике Татьяна АрестоваОсвоение месторождений нефти и газа сопряжено с рисками аварий, способных нанести серьезный вред окружающей среде.
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