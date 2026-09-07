ГУР «понемногу кренится» — Безуглая

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины переживает не лучшие времена, а контроль руководства ведомства над подчиненными ослабевает на фоне скандала с украинской Службой безопасности (СБУ), заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 7 сентября в своем Telegram-канале.