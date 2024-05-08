Усадьбу в Щербинке выставят на торги по программе льготной аренды

Здание с земельным участком в районе Южное Бутово выставят во втором квартале 2024 года на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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