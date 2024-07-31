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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Дмитрий Васильев: «Слова про то, что Россия – неспортивная держава, смешны. У нас больше спорта, чем в Европе или США»

«Те, кто говорит, что Россия – неспортивная страна, либо пытаются о себе заявить, либо просто хайпануть.

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