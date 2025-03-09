Конкурент ГАЗели с 6-ступенчатым «автоматом»: в Татарстане начали собирать обновленные Sollers Atlant

В Елабуге запущена сборка предсерийных модернизированных фургонов Sollers Atlant: машины получили обновленный экстерьер, новшества в салоне, а самое главное — классический 6-ступенчатый «автомат» как альтернатива «механике».
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