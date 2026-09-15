Посол Вершинин объявил о запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2023

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин объявил о приоритетной задаче на 2023 год — запуске первого энергоблока АЭС «Аккую».
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