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Царьград

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Посол Вершинин объявил о запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2023

Посол Вершинин объявил о запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2023

Посол России в Анкаре Сергей Вершинин объявил о приоритетной задаче на 2023 год — запуске первого энергоблока АЭС «Аккую».

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