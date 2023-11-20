О корнях «русской русофобии»: как нас приучали презирать самих себя. Часть 3

В прошлой статье мы затронули тему церковного раскола в России XVII века. Как выяснилось, многие считают, что конфликт, порождённый реформой Никона, носил сугубо элитарный характер и что «выяснение отношений» между светской властью и церковью является делом давно минувшим и в наше время незначительным, а рассуждать об этом – пустое.