Украинский репортёр: атака на Курскую область может привести к новой фазе исчерпания резервов ВСУ В украинской экспертной среде нет единого мнения по вопросу атаки на Курскую область.
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Украинский репортёр: атака на Курскую область может привести к новой фазе исчерпания резервов ВСУ В украинской экспертной среде нет единого мнения по вопросу атаки на Курскую область.
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