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Попытка оказать первую помощь родственнику обернулась уголовным делом для жительницы Алтая

Попытка оказать первую помощь родственнику обернулась уголовным делом для жительницы Алтая

Во время проведения искусственного дыхания она повредила мужчине грудную клетку Попытка помочь родственнику обернулась уголовным делом для 48-летней жительницы Залесовского района.

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