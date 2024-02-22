Путин обратился к россиянам в День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин обратился к россиянами с поздравлением ко Дню защитников Отечества. Он адресовал свое поздравление ветеранам, личному составу, гражданскому персоналу Вооруженных сил и всем, кто прошел воинскую службу.
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