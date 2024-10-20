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В Приморском крае выпал первый снег

В Приморском крае выпал первый снег

В нескольких населенных пунктах появился первый снег. Выпадение белых хлопьев произошло днем 19 октября и в ночь на 20 число - в одну из самых холодных в ближайшее время ночей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал Маглипогода.

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