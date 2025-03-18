Эксперт назвал способ полностью списать долг за ЖКУ

Суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, правда, в результате у него возникают ограниченияПризнание гражданина банкротом позволяет полностью списать задолженность по коммунальным платежам, заявил в интервью NEWS.
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