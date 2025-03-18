7info.ru
Новости Рязани и ...Новости России и ...Здорово жить: рец...Новости кино и те...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7info.ru

403 подписчика

Эксперт назвал способ полностью списать долг за ЖКУ

Эксперт назвал способ полностью списать долг за ЖКУ

Суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, правда, в результате у него возникают ограниченияПризнание гражданина банкротом позволяет полностью списать задолженность по коммунальным платежам, заявил в интервью NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх