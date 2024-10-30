Всероссийский форум "Дигория" и национальная премия пройдут с 25 ноября по 1 декабря 2024 года

В период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года Экспертный институт социальных исследований (ЭИС) совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) проведут VI Всероссийский форум "Дигория" и IV Национальную премию "Дигория".