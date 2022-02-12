Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Михаил Кулагин переведен в резерв сборной России из-за последствий коронавируса

Сборная России объявила расширенный состав на матчи квалификации ЧМ-2023 с Нидерландами. Защитник «Нижнего Новгорода» Михаил Кулагин по сравнению с январским вариантом ростера перемещен из расширенного состава в резерв, в обратном направлении проследовал Тимофей Герасимов из «Енисея».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх