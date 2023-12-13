Малкин сделал передачу в матче с «Аризоной». У него 10+13 в 27 играх

Форвард «Питтсбурга» набрал 23-е (10+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 27 игр. Сегодня за 19:48 (5:03 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 88% выигранных вбрасываний (7 из 8), полезность – «плюс 1».