Собянин: Ежегодно в больницах Москвы проходят лечение больше 700 тысяч человек со всей России

Мэр проверил реновацию ГКБ имени БуяноваМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ежегодно в клиниках, расположенных на территории Москвы, проходят стационарное лечение свыше 700 тысяч пациентов из всех регионов России.
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