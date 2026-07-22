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Daily Storm

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Собянин: Ежегодно в больницах Москвы проходят лечение больше 700 тысяч человек со всей России

Собянин: Ежегодно в больницах Москвы проходят лечение больше 700 тысяч человек со всей России

Мэр проверил реновацию ГКБ имени БуяноваМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ежегодно в клиниках, расположенных на территории Москвы, проходят стационарное лечение свыше 700 тысяч пациентов из всех регионов России.

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