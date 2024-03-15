Зеленский согласовал с Сырским места для новых ударов по России

КИЕВ, 15 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский обсудил с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым*, главой СБУ Василием Малюком и главой минобороны Рустемом Умеровым места для нанесения ударов по России.
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