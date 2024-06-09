Синяки, забывчивость и еще 3 ранних признака болезни печени

Знаете ли вы, что печень — самый большой внутренний орган человека? А еще и один из самых важных: она выводит алкоголь и прочие токсины, регулирует свертываемость крови, участвует в выработке желчи и берет на себя еще множество других функций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии