Правительство Индонезии планирует оптимизировать туристические зоны

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно планирует ввести мораторий на строительство отелей и преобразование сельскохозяйственных земель в коммерческие, 31 августа написало агентство ANTARA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии