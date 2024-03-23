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Экс-президент "Локомотива" Смородская: поддерживаю отмену матча с Парагваем

Экс-президент "Локомотива" Смородская: поддерживаю отмену матча с Парагваем

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поддержала решение отменить товарищеский матч между национальными командами России и Парагвая из-за трагедии в "Крокусе", передает "Спорт-Экспресс".

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