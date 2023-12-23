В Мытищах открылась новая станция технического обслуживания

РИАМО - 23 дек. В городском округе Мытищи состоялось открытие станции технического обслуживания «ЕвроАвто», а также магазина автозапчастей, передает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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